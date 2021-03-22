كم بلغت اسعار الذهب في الاسواق العراقية اليوم الاثنين؟

2021/03/22 | 11:44 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

تنشر منصة “يس عراق” اسعار الذهب في الاسواق العراقية اليوم الاثنين 22 اذار.

حيث سجلت أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 356 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 351 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 325 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 320 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 355 الفاً و365 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 325 الفاً و335 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات).

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