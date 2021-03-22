هنغاريا : انتاج  طائرة إيل – 103″ الخفيفة بترخيص روسي

2021/03/22 | 11:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..

أفاد موقع وزارة الصناعة والتجارة الروسية بأن الوزارة وقعت اتفاقية تحديث طائرة الركاب الروسية الخفيفة “إيل – 103” وإنتاجها في هنغاريا بترخيص.

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شاركت في توقيع الاتفاقية مؤسسة “إليوشين” الروسية للطائرات وشركة Aviation Engineering الهنغاؤية.

وأشار الموقع إلى أن الجانبين اتفقا على التصنيع والإنتاج المشتركين لنسخة مطوّرة من طائرة “إيل – 103” الروسية الخفيفة متعددة المهام في المرافق الإنتاجية التابعة لشركة Aviation Engineering في مدينة بيتش الهنغارية.

يذكر أن “إيل – 103إم” هي نسخة مطوّرة للطائرة الروسية رباعية المقاعد ووحيدة المحرك.

وستتميز النسخة المطوّرة للطائرة الروسية الخفيفة بمواصفات جوية رائعة وقمرة القيادة الواسعة والمحرك المكبسي الآمن وظروف الراحة الجيدة للركاب.

ويمكن أن تستخدم الطائرة في أي ظروف للمناخ وتقلع من مطار ذي مدرج قصير، بما في ذلك مطار ترابي.انتهى / 25م

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