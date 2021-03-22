الدولار يعاود انخافضه في الأسواق العراقية

2021/03/22 | 11:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عاودت أسعار صرف الدولار، الاثنين، انخفاضها امام الدينار العراقي في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 الدولار صباح اليوم (22 آذار 2021)، في بورصة الكفاح ببغداد 145,650 دينارا.

السعر في الصيرفات في بغداد و المحافظات

145,000

146,000

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النجف / بورصة

145,700

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السليمانية / بورصة

145,700

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البصرة / بورصة

145,500

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الموصل / بورصة

145,600

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ديالى / جملة

145,750

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