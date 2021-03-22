لو دريان لنظرائه الأوروبيين: لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي ولبنان ينهار

2021/03/22 | 11:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الإثنين إنه طلب من نظرائه في الاتحاد الأوروبي النظر في سبل مساعدة لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

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