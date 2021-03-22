“دخلت الأسبوع الثاني”.. الحشد الشعبي ينفي توقف عملية ’’شيخ بابا’’ ويوضح تفاصيلها

2021/03/22 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

نفت قوات الحشد الشعبي في محافظة ديالى، اليوم الاثنين (22 آذار 2021)، توقف عملية شيخ بابا العسكرية في قاطع شمال شرق المحافظة.

وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي، صادق الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عملية شيخ بابا العسكرية في قاطع شمال شرق ديالى لم تتوقف، والمعلومات التي تحدثت عن وجود ضغوط سياسية دفعت الى التريث بها غير دقيقة".

وأشار الحسيني إلى أن "العملية دخلت أسبوعها الثاني بمشاركة مفارز قتالية من 8 ألوية إضافة إلى قطعات الفرقة الخامسة والجيش العراقي والاستخبارات".

وأضاف، أن "العملية تجري وفق محاور متعددة، لأننا نتعامل مع أكثر مناطق ديالى تعقيداً من ناحية التضاريس والجغرافية، وهي تمتد ضمن حوض زراعي تبلغ مساحتها عشرات الاف من الدونمات على طول نهر ديالى لعدة كيلومترات".

وأكد، أن "العملية تبدأ من التمشيط ورفع الألغام والعبوات، ثم فتح الطرق الزراعية لدخول الارتال، بعدها يتم نشر نقاط مرابطة ومسك الارض"، لافتاً إلى أن "العملية معقدة جدا وتحتاج إلى وقت، لأن المراحل متداخلة".

وأوضح، أن "الحشد الشعبي وصل إلى مناطق لم تصلها أي قوة عسكرية من قبل، بعد نصب معبر عل نهر ديالى لانتقال الارتال العسكرية"، لافتاً إلى أن "مسك شيخ بابا يعني إغلاق نافذة شر كانت تقف وراء 30% من الخروقات في ديالى، وهذا ما يدلل على أهميتها في المشهد الأمني العام".

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