صحة كردستان تعلق على احتمالية تصاعد الإصابات بكورونا بعد احتفالات نوروز

2021/03/22 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

علّق ديوان وزارة الصحة في حكومة كردستان، الاثنين (22 آذار 2021)، على احتمالية تزايد الإصابات بكورونا في الإقليم بعد الاحتفالات التي شهدها بمناسبة أعياد نوروز.

وقال مدير عام الديوان، خالص قادر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الالتزام في الإقليم خلال احتفالات عيد نوروز لم يكن بالمستوى المطلوب".

وأضاف: "ستكون أمامنا تحديدات كبيرة في الأيام المقبلة لمواجهة تزايد الإصابات، في ظل الالتزام الضعيف بالإجراءات الوقائية، وأيضا وجود تجمعات كبيرة حتى في الأيام العادية".

وأوضح قادر، أن "الإقليم شهد تزايداً كبيراً في الإصابات خلال الأيام الماضية وهو مؤشر خطير، ونحن بانتظار وصول الدفعة الثانية من اللقاحات".

وتابع، أن "الأهم في الوقت الحالي هو منع تزايد الإصابات وارتفاعها لمستوى كبير، خاصة وان اصابات السلالة الجديدة ارتفعت هي الأخرى، وسجل معدلات عالية جدا، وهذا الأمر قد يدعونا لاتخاذ قرارات جديدة".

وشهدت مناطق إقليم كردستان، يوم أمس الأحد، تجمعات كبيرة احتفالاً بعيد نوروز.

وعطل الإقليم الدوام لمدة أسبوع كامل، بالمناسبة التي تعتبر من المناسبات القومية الكردية، ويحتفل بها الإيرانيون ايضاً، وعدد من شعوب العالم.

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