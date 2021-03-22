استهداف منزل ضابط بقنبلة يدوية في بغداد

2021/03/22 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الاثنين (22 اذار 2021)، بقيام مجهولين باستهداف منزل ضابط في الجيش العراقي بقنبلة يدوية في منطقة الشعلة شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين، استهدفوا منزل ضابط في وزارة الدفاع، بقنبلة يدوية في منطقة الشعلة وسط العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "انفجار القنبلة، أسفر عن أضرار مادية ولا يوجد خسائر بشرية".

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