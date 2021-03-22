كتلة كردية: تصويت البرلمان على تعديل قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/22 | 11:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكدت كتلة التغيير الكردية النيابية، الاثنين، ان التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية کان "خطأ كبيرا"، محذرة من تكرار سيناريو اختيار القضاة لمفوضية الانتخابات في المحكمة.

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