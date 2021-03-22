2021/03/22 | 11:54 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]أكدت كتلة التغيير الكردية النيابية، الاثنين، ان التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية کان "خطأ كبيرا"، محذرة من تكرار سيناريو اختيار القضاة لمفوضية الانتخابات في المحكمة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة كردية: تصويت البرلمان على تعديل قانون المحكمة الاتحادية "خطأ كبير"
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة كردية: تصويت البرلمان على تعديل قانون المحكمة الاتحادية "خطأ كبير"
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة كردية: تصويت البرلمان على تعديل قانون المحكمة الاتحادية "خطأ كبير" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).