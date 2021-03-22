'رمانة هجومية' تستهدف منزل ضابط شمال غربي بغداد

2021/03/22 | 11:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانفجار رمانة هجومية على منزل ضابط منسوب لوزارة الدفاع ضمن حي الجوادين بمدينة الشعلة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "رمانة هجومية انفجرت على منزل ضابط برتبة مقدم منسوب لوزارة الدفاع ضمن حي الجوادين بمدينة الشعلة".

واضاف ان "الانفجار لم يخلف اي اصابات تذكر فقط اضرار مادية".

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