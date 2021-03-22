الأمن النيابية: داعش يستغل الثغرات الأمنية لتنفيذ عمليات الخطف والاغتيال

2021/03/22 | 11:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن تنظيم داعش ينفذ عمليات الخطف والاغتيال في محافظتي ديالى وصلاح الدين عبر استغلال الثغرات الأمنية في المنطقة.

وقال عضو اللجنة عباس سروط إن داعش لم يعد قادرا على شن عمليات واسعة النطاق كونه فقد قدرته البشرية وبالتالي فأنه بدأ بالاعتماد على أسلوب الخطف والاغتيال ومهاجمة النقاط الأمنية لإثبات وجوده مضيفا أن السبب الاخر لاعتماده أسلوب الخطف هو توفير الدعم المالي لعناصره من خلال إجبار ذوي المختطفين على دفع فدية مالية.

وشدد على ضرورة سد الثغرات الأمنية ومعالجة الخروقات المتكررة لقطع الطريق أمام محاولات زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي.

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