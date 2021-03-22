2021/03/22 | 12:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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المرور العامة تعلن انجاز معاملات المواطنين المتراكمة بسبب كورونا » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 11:50

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