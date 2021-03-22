احدث معلومات بشأن مفاوضات اربيل وبغداد

2021/03/22 | 12:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد شيروان ميزرا النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب يوم الاثنين، التئام المجلس لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية، لافتا الى حدوث عقبات امام اتفاق حكومتي الاقليم والاتحادية.

وكان قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قد ترأس وفد الاقليم في سلسلة من مفاوضات مارثوانية بدأت بنحو سنتين، من اجل معالجة الخلافات المالية بين اربيل وبغداد.

واوضح النائب شيروان ميزرا عضو اللجنة المالية النيابية لـPUKmedia: ان الوفد عاد الى اقليم كوردستان بعد ان قطع شوطا كبيرا من المفاوضات مع المسؤولين في بغداد، موضحا، ان الوفد سيعود الى العاصمة بغداد قبل تصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية مطلع الاسبوع المقبل.

واضاف: ان عقبات جديدة طرأت على المشروع بعد تصويت اللجنة المالية على المادة 11 بشأن حصة اقليم كوردستان من الموازنة، معربا عن تفاؤله بالتوصل الى اتفاق قريبا.

يشار الى ان مجلس النواب قد اعلن الاحد المنصرم، عن تأجيل جلسته الخاصة للتصويت على الموازنة الاتحادية الى يوم السبت المقبل الموافق لـ 2021/3/27.

PUKmedia خاص

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