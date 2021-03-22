2021/03/22 | 12:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 138

وفاة و30581 إصابة جديدة بفيروس كورونا،

في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن

إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في

البلاد وصل إلى 92305، فيما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تسجل 138 وفاة و30581 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تسجل 138 وفاة و30581 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).