بلومبيرغ: منظمة الصحة العالمية تربط ظهور كورونا بتجارة الحيوانات في الصين

2021/03/22 | 12:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة أنباء بلومبيرغ أن خبراء

منظمة الصحة العالمية يميلون إلى

الاعتقاد بأن أصل الفيروس التاجي

المستجد (كورونا) يمكن أن يرتبط بتجارة

الحيوانات في الصين.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع نشر

تقري

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