اليونسكو تحذر: العالم سيواجه في عام 2030 نقصا في المياه بنسبة 40%

2021/03/22 | 12:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل تقرير سنوي لليونسكو صدر بمناسبة

يوم المياه العالمي إلى أن دول العالم

لا تبذل جهودا كافية للحفاظ على الموارد

المائية، ويمثل الآن سؤال ملح حول

التقييم الصحيح لقيمتها.

وقالت المديرة العامة لمنظمة ا

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