خلال ساعات.. العراق يتسلم أول دفعة من لقاح كورونا “استرازينيكا”

2021/03/22 | 12:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..أكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية سلمان الغريباوي، الاثنين، أن العراق سيتسلم خلال ساعات أولى دفعات لقاح فيروس كورونا “استرازينيكا”.وقال الغريباوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ العراق سيتلقى دفعة تضم 568 الف جرعة من لقاح استرازنيكا خلال ساعات”، مبينا أن “أكثر من مليون جرعة لقاح ستصل مع حلول شهر نيسان المقبل”.وأضاف أن “مبالغ جرعات لقاح استرازينيكا مدفوعة كاملة وتقدر بـ ١٧٦ مليون دولار”، مشيرة إلى أن “التطعيم باللقاح سيكون متاحا ومجانيا للعراقيين مع استمرار جهود التنسيق بين مختلف الكواد الطبية التابعة لوزارة الصحة”.وكان وزير الصحة حسن التميمي لوح، امس الاحد ، بإجراءات شديدة في حال عدم الالتزام بالتعليمات الوقائية، داعيا رجال الدين وشيوخ العشائر والعاملين في القطاع الخاص الى ضرورة الالتزام والابتعاد عن التجمعات والتزاور.



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