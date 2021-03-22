مئوية جديدة في الدوري الإيطالي

2021/03/22 | 12:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أحرز دريس ميرتنز هدفيه الـ 99 والـ 100 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بعدما قاد نابولي للفوز (2- صفر) على مضيفه روما، الأحد.وافتتح اللاعب البالغ 33 عاما التسجيل من ركلة حرة، ثم أضاف الهدف الثاني من مدى قريب ليمنح نابولي التقدم بعد 34 دقيقة، ولم يستطع صاحب الأرض الرد.وأصبح ميرتنز […]

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