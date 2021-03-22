تصاعد حدة الاحتجاجت في ذي قار.. والاسدي يتدخل

2021/03/22 | 12:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مراسل موقع NRT عربية، اليوم (22 اذار 2021)، بقيام قوة امنية بمنع موظفي ديوان محافظة ذي قار من الدخول، مؤكدة ان لديها اوامر بمنع دخول اي شخص الى مبنى المحافظة.

ونقل المراسل عن مصدر امني، اليوم (22 اذار 2021)، إن "قوة من الجيش أقدمت على منع الموظفين من دخول مبنى ديوان محافظة ذي قار"، مشيرا الى ان "عناصر الجيش، أبلغوا الموظفين بأنهم يطبقون الأوامر العليا، بشأن عدم وصول أي شخص للمبنى".

واضاف المصدر، أن "منع الموظفين من دخول إلى المحافظة، جاء لتأمين للمبنى، بالتزامن مع انتهاء مدة تنصيب محافظ جديد، المعلن من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وفي تطور ذي صلة قام متظاهرون بمنع وصل قائمقام الرفاعي الجديد عمار الركابي من الوصول الى مقر عمله، فيما قام انصار القائمقام السابق بوضع الاطارات المحترقة في الشوارع.

كما وتوجه محافظ ذي قار عبد الغني الاسدي الى قضاء الرفاعي لحل ازمة منصب القائممقام.

من جانب آخر، خرج العشرات من موظفي العقود في دائرة صحة ذي قار، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة حسب قرار 315، وتثبيتهم على الملاك.

وتشهد محافظة ذي قار، احتجاجات متواصلة، أدت إلى إقالة محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، ما جعل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي يكلف عبد الغني الأسدي بشكل مؤقت، لحين تسمية محافظ جديد.

وباشر الأسدي بمهام محافظ ذي قار، خلفا للوائلي، للسيطرة على أوضاع المدينة، وتهدئة المتظاهرين، بعد وقوع صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية.

وكان الأسدي قد قرر في وقت سابق، إعفاء كاظم موسى عطا من منصب قائممقام قضاء الرفاعي واعادته إلى مديرية البلديات، وكلف عمار ياسر حسين وكالة بمنصب القائمقام، لحين تسمية أحد الأسماء المرشحة من قبل مجلس الوزراء.

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