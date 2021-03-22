أسترازينيكا تؤكد فعالية لقاحها بنسبة 79 وتعلق على مخاوف

2021/03/22 | 12:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت شركة أسترازينيكا أن بيانات تجريبية متقدمة من دراسة أميركية عن لقاحها لمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد، تظهر أنه "فعال بنسبة 79 في المائة".

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