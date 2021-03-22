التربية النيابية: تضمين مشروع بناء ألف مدرسة في الموازنة

2021/03/22 | 12:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد أعلنت لجنة التربية النيابية، تضمين مشروع بناء ألف مدرسة من القرض الصيني في موازنة 2021.وقال رئيس اللجنة النائب قصي الياسري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، انه “تم اكمال جميع المتطلبات الخاصة ببناء 1000 مدرسة من القرض الصيني”، مبيناً أنه “تم توجيه كتاب الى المحافظات ومديريات التربية كافة لتقديم الأراضي التي سيتم …

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