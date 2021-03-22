عالية نصيف تكشف عن هدر متعمد في المال العام وتتهم جهات عليا بالنفط

2021/03/22 | 12:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت النائب عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، اليوم الإثنين، عن هدر “متعمد” في المال العام من قبل جهات عليا في وزارة النفط من خلال الإصرار على التعاقد مع شركة بتروفاك، التي قالت إنها “ممنوعة دولياً من العمل في منطقة الخليج”.وقالت نصيف في بيان، إن “من أخطر ملفات الفساد الموجودة حالياً في وزارة […]

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