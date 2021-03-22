تراجع الاستيراد الكوري للسيارات بنسبة الربع.. مانوع السيارات المسيطرة على السوق الكوري؟

2021/03/22 | 12:26 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين، تراجع مبيعات المركبات التجارية المستوردة في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بنسبة 24% سنويا نتيجة تراجع الطلب في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر عن اتحاد مستوردي وموزعي السيارات في كوريا الجنوبية أن عدد المركبات التجارية المستوردة التي تم تسجيلها في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بلغ 261 مركبة مقابل 344 مركبة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن الاتحاد القول إن تراجع مبيعات المركبات التجارية المستوردة خلال الشهر الماضي جاء في ظل استمرار ضعف الطلب نتيجة إجراءات احتواء جائحة فيروس كورونا وحالة الغموض التي تحيط بالأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

يذكر أن المركبات التجارية المستوردة تمثل حاليا جزءا كبيرا من سوق المركبات التجارية في كوريا الجنوبية والتي تشمل الشاحنات والحافلات وسيارات النقل الصغيرة (فان).

وأهم خمس علامات تجارية تسيطر على سوق المركبات التجارية المستوردة في كوريا الجنوبية هي مان ومرسيدس بنز الألمانيتين وفولفو تراكس وسكانيا السويديتين وإيفكو الإيطالية.

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