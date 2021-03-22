دراسة: الأسبرين يقلل من مخاطر كورونا

2021/03/22 | 12:34 - المصدر: عين العراق

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كشفت دراسة طبية حديثة، أجراها فريق باحثين من جامعة جورج واشنطن، أن جرعة منخفضة من الأسبرين قد تساهم في حماية الرئتين لدى مرضى"كوفيد 19"وتقلل الحاجة إلى وضع المرضى على أجهزة التنفس الصناعي.

وأشارت دراسة أخرى إلى أن تناول الأسبرين يسهم في الوقاية من العدوى ويقلل حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروسكورونا، بحسب دراسة نشرت في مجلة "Anesthesia & Analgesia".

ويعتبر الأسبرين منخفض التكلفة نسبيا، ويسهل الوصول إليه، ويستخدمه الملايين بالفعل لعلاج ظروفهم الصحية".

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