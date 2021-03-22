مكافحة إجرام بغداد تطيح بتاجر أعضاء بشرية: نفذ 23 عملية داخل وخارج البلاد

2021/03/22 | 12:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت مكافحة إجرام العاصمة بغداد، الإثنين، القبض على متهم بتجارة الأعضاء البشرية.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 آذار 2021)، إنه "تمكنت قوة من لجنة الرصافة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء البشرية، من إلقاء القبض على أحد المتهمين بعد توفر معلومات بتواجده في منطقة ساحة الواثق ببغداد".

وأضافت، أن "المتهم يمتهن بيع الأعضاء البشرية، وبعد أخذ الموافقات الرسمية ونصب كمين له، تم القبض عليه وبالجرم المشهود وفق أحكام المادة ١٧ من قانون الأعضاء البشرية، ودونت أقوال المتهم وتصديقها قضائيا بالاعتراف عن ٢٣ عملية داخل وخارج العراق".

وتابع البيان، "إلى ذلك ألقت مفارز مكتب مكافحة إجرام القدس، القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 444 ق.ع إلى مكافحة إجرام كركوك، عن جريمة سرقة مبلغ 180 مليون دينار عراقي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى جهة الطلب أصوليا".

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