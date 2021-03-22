2021/03/22 | 12:34 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

أعلنت وزارة النقل، عن نسب الإنجاز في المرحلة الأولى من مشروع نفق الحرير في قناة خور الزبير الرابط ...

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