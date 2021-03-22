شرطة الأنبار: الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 19 ألف حبة مخدرة

2021/03/22 | 12:35 - المصدر: قناة التغيير

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#قيادة شرطة محافظة الانباربناءا على توجيهات السيد قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار بمتابعه تجار…

تم النشر بواسطة ‏مديرية شرطة محافظة الأنبار‏ في الاثنين، ٢٢ مارس ٢٠٢١

أعلنت مديرية شرطة محافظة الانبار، الإطاحة بواحد من كبار تجار المخدرات في المحافظة، وذلك في منطقة الخمسة كيلو بقضاء الرمادي مركز المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، إن العملية تمت بعد استحصال الموافقات اللازمة، والتوجه إلى المنطقة ونصب كمين محكم للقبض عليه، وأوضح البيان، أنه تم القبض على المتهم وضبط بحوزته تسعة عشر ألف حبة مخدرة من نوع كبتاجون، وتم إيداع المتهم للتوقيف وفق أحكام المادة الثامنة والعشرين من قانون العقوبات العراقي.

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