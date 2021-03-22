صحة الإقليم: الأيام المقبلة ستشهد تحديات كبيرة بسبب الالتزام الضعيف بالإجراءات الوقائية

2021/03/22 | 12:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مدير عام ديوان وزارة الصحة في حكومة كردستان خالص قادر، إن الالتزام في الإقليم خلال احتفالات عيد نوروز لم يكن بالمستوى المطلوب.

واكد قادر أن الأيام المقبلة ستشهد تحديات كبيرة لمواجهة تزايد الإصابات في ظل الالتزام الضعيف بالإجراءات الوقائية، ووجود تجمعات كبيرة.

وأوضح قادر، أن الإقليم شهد تزايداً كبيراً في الإصابات خلال الأيام الماضية وهو مؤشر خطير، مبينا ان الأهم في الوقت الحالي هو منع تزايد الإصابات وارتفاعها لمستوى كبير، خاصة وان اصابات السلالة الجديدة ارتفعت هي الأخرى.

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