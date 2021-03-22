تظاهرات في أمريكا منددة بالعنصرية تجاه الجالية الآسيوية

2021/03/22 | 12:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهر آلاف الأميركيين في أتلانتا ونيويورك وواشنطن، ضد العنصرية تجاه الجالية الآسيوية، بعد عمليّات إطلاق نار في ثلاثة صالونات للتدليك في أتلانتا نهاية الأسبوع الماضي.

من جهته ندّد الرئيس الأميركي جو بايدن في مدينة أتلانتا بارتفاع نسبة العنف ضدّ الجالية الآسيويّة في الولايات المتّحدة، داعيا المواطنين إلى التحرّك لمنع العنف المرتبط بالعرق، قائلاً في كلمة ألقاها في جامعة إيموري، إنّ الصمت تواطؤ، ولا يمكننا أن نكون متواطئين.

وهاجم روبرت آرون لونغ، بعد ظهر الثلاثاء، صالون تدليك في أكورث موقعاً أربعة قتلى وجريحين، وفي وقت لاحق، فتح النار في صالوني تدليك في كبرى مدن الجنوب موقعاً أربعة قتلى.

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