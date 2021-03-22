أطلاق سراح المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي بكفالة

2021/03/22 | 12:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادافاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، باطلاق سراح ابراهيم الصميدعي بكفالة عن 3 دعاوي.وقال المصدر ان “القضاء العراقي اطلق سراح ابراهيم الصميدعي بكفالة عن 3 دعاوي”.

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