المرور العامة : انجاز معظم معاملات المواطنين المتراكمة بسبب كورونا

2021/03/22 | 12:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت مديرية المرور العامة، عن انجاز معظم معاملات المواطنين المتراكمة بسبب جائحة كورونا في مواقع التسجيل.واكد مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين ، حسب بيان للمديرية :" ان مواقع (الحسينية والتاجيات والطوبجي والرستمية) ستشهد انسيابية عالية وما زالت الجهود مستمرة لغرض انجاز كافة المعاملات"./انتهى8

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