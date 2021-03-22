معالجة قنابل غير منفلقة وقنابر هاون في الانبار

2021/03/22 | 12:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلنت مديرية الدفاع المدني، معالجة قنابل غير منفلقة وقنابر هاون في محافظة الانبار.وذكرت المديرية في بيان : أنه " قامت مفارز معالجة القنابل غير المنفلقة في مديرية الدفاع المدني في الانبار بمعالجة ورفع اربع قنابر هاون عيار ٦٠ملم وصاروخي قاذفة داخل الملعب الأولمبي في منطقة الـكيلو٧"./انتهى8

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