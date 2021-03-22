2021/03/22 | 12:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، انخفاض معدلات الولادة في العراق، فيما اكدت عدم وجود قوانين لتحديد النسل.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهندواي في تصريح صحي، إن “العراق يفتقد لقوانين أو تشريعات من شأنها أن تحد من النسل، وذلك بسبب الطبيعة الاجتماعية والمنظومة القيمية، لأننا مجتمع شرقي، وليس من السهولة تقبل تلك التشريعات”.وأضاف أن “هذه التشريعات فيها جوانب سلبية، والدول التي اتجهت نحو تلك السياسات تواجه مشاكل وأصبحت هنالك فجوة في تلك المجتمعات، وتعاني من نقص القدرات الشبابية القادرة على العمل، وأصبحت مجتمعات هرمة وشائخة كما توصف”.وأكد أن “نسب الخصوبة في العراق مرتفعة عن البلدان الأخرى، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض معدلات الولادات في العراق عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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