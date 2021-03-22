 نائب عن ذي قار : الكرة في ملعب الكاظمي لاختيار محافظ مستقل 

2021/03/22 | 12:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد النائب عن محافظة ذي قار ، ناصر تركي ، الاثنين ، أن الكرة الان في ملعب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاختيار شخصية كفوءة مستقلة لإدارة محافظة ذي قار .

وقال تركي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “محافظة ذي قار تعاني من فوضى خدمية وعمرانية لم يشهد لها مثيل في التاريخ الحديث”.

وأضاف أن “نواب ذي قار اشترطوا على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي معايير محددة لاختيار شخصية المحافظ الجديدة”، مشددا على ضرورة توفر “معايير الاستقلالية والنزاهة والكفاءة والاهم اختيار شخصية خارج الأحزاب السابقة”.

وأوضح تركي، أن “الكرة الان في ملعب رئيس الوزراء في الاسراع بترشيح شخصية لإدارة الحكومة المحلية وإنهاء الجدل والانقسام داخل المحافظة”.

وكان النائب عن محافظة ذي قار كاطع الركابي أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن جميع المرشحين الذين تم حسم سيرهم الذاتية وجرت مقابلتهم هم خارج اختبار الأحزاب الحالية وخارج تشكيلة الأحزاب المنبثقة من الاحتجاجات.



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