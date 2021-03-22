2021/03/22 | 12:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن– (أ ف ب) – أكدت شركة أسترازينيكا الاثنين أن لقاحها المضاد لكوفيد فعال بنسبة 79 في المئة لجهة منع الإصابة بالوباء ولا يزيد من خطر تجلّط الدم، وذلك بعدما أجرت المرحلة الثالثة من اختبارات الفعالية في الولايات المتحدة.وقالت إن اللقاح فعال بنسبة 80 في المئة بالنسبة للأشخاص البالغة أعمارهم فوق 65 عاما.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسترازينيكا تؤكد أن لقاحها فعال بنسبة 79% ولا يحمل خطر التسبب بجلطات دموية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسترازينيكا تؤكد أن لقاحها فعال بنسبة 79% ولا يحمل خطر التسبب بجلطات دموية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).