اعتقال “داعشي” بعملية اقتحام وكر إرهابي غرب الانبار

2021/03/22 | 12:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في قيادة عمليات حشد الانبار ،الاثنين، باعتقال “داعشي” بارز بعملية امنية استباقية استهدفت المناطق الغربية .وقال المصدر لـ /المعلومة/ ان ” القوات الامنية اقتحمت وكرا لعصابات داعش الاجرامية في مناطق صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، وتمكنت من اعتقال احد ابرز عناصر التنظيم الاجرامي دون وقوع أي اصابات في صفوف القوات الامنية “.واضاف المصدر، ان” القوات الامنية طوقت الوكر بصورة مفاجئة على خلفية معلومات استخباراتية اكدت وجود احد ابرز عناصر داعش في المكان المستهدف”، موضحا ان “القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة بقية اختباء عناصر الخلايا النائمة للتنظيم الاجرامي واماكن تواجدهم”.وأوضح، أن “المعتقلين شارك في مهاجمة القوات الامنية اثناء عمليات تحرير المناطق الغربية وصادر بحقه اوامر قبض واعتقال وفق المادة 4/ ارهاب “.يشار الى ان القوات الامنية تمكنت خلال الفترة الحالية من اعتقال العشرات من قادة وعناصر التنظيم الاجرامي في مختلف مدن الانبار.



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