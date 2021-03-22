بالصورة.. الفنانة اصالة نصري تتعرض لأزمة صحية مفاجئة

2021/03/22 | 12:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كشفت الفنانة السورية أصالة مرورها بأزمة صحية مفاجئة خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أنها خرجت من المستشفى ، بعد تحسن حالتها بشكل طفيف حتى تحتفل مع والدتها بعيد الأم الذي وافق أمس الأحد 21 مارس، على أن تعود مرة أخرى إلى المستشفى لاستكمال رحلة علاجها.

ونشرت أصالة صورة تجمعها بعائلتها أثناء الاحتفال بعيد الأم، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، معلقةً: “كل عام وماماتي الحبيبة الغالية الحنونة بألّف خير وصحّة وعافية، والله يحفظها فوق راسنا أغلى الغوالي”.

وتابعت: “وتفسيرًا لفستاني اللي لابسته من مبارح، بسبب وجودي بالمستشفى، بسبب وجع دمه تقيل براسي، وطلعت اليوم لأحتفل بأمي، وصرت كتير أحسن ووقّف يوجعني راسي، وبكره بوعدكم غيّر الفستان وبرجعله بعد بكره”.

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