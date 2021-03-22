الأمن الوطني يعتقل 11 إرهابياً في مناطق متفرقة من الموصل

2021/03/22 | 12:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، اعتقال 11 ارهابياً في مناطق متفرقة من الموصل.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى وبعد استحصال الموافقات القضائية المستندة على معلومات استخبارية، تمكنت من إلقاء القبض على 11 عنصراً ارهابياً ينتمون لصفوف عصابات داعش الاجرامية …

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