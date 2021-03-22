المرور تعلن إنجاز معظم المعاملات المتراكمة

2021/03/22 | 12:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، إنجاز معظم معاملات المواطنين المتراكمة في مواقع التسجيل، بسبب فيروس كورونا.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل حسين أكد أن مواقع ( الحسينية والتاجيات والطوبجي والرستمية) ستشهد انسيابية عالية ومازالت الجهود مستمرة لغرض انجاز جميع …

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