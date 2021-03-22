عملاق المفروشات

2021/03/22 | 12:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمثل شركة "إيكيا فرانس" والعديد من مديريها التنفيذيين للمحاكمة، اليوم الإثنين، بسبب اتهامات بالتجسس بشكل غير قانوني على الموظفين والعملاء.

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