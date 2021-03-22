التخطيط تتحدث عن تراجع نسب الخصوبة في العراق: العوائل تختلف عن السابق

2021/03/22 | 13:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة التخطيط، انخفاض معدلات الولادة في العراق، فيما تحدثت عن حالة من التنظيم بدأت تشهدها الأسرة العراقية.

تحدثت وزارة التخطيط عن تراجع نسب الخصوبة في العراق، وقياس الزيادة السكانية السنوية الآن بلغ 2.6%، بعدما كانت أكثر من 3%

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهندواي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "العراق يفتقد لقوانين أو تشريعات من شأنها أن تحد من النسل، وذلك بسبب الطبيعة الاجتماعية والمنظومة القيمية، لأننا مجتمع شرقي، وليس من السهولة تقبل تلك التشريعات".

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وأضاف أن "هذه التشريعات فيها جوانب سلبية، والدول التي اتجهت نحو تلك السياسات تواجه مشاكل وأصبحت هنالك فجوة في تلك المجتمعات، وتعاني من نقص القدرات الشبابية القادرة على العمل، وأصبحت مجتمعات هرمة وشائخة كما توصف".

وأكد أن "نسب الخصوبة في العراق مرتفعة عن البلدان الأخرى، مستدركًا "لكن هنالك تراجع في تلك النسب، وقياس الزيادة السكانية السنوية الآن بلغ 2.6%، بعدما كانت أكثر من 3%".

وأشار إلى أن "هنالك حالة من التنظيم بدأت تشهدها الأسرة العراقية بالخصوص حديثة التكوين، التي بدأت تكتفي بـ2 إلى 3 أطفال فقط".

وأوضح أن "العائلة العراقية في الماضي كانت لا تفكر في تحديد النسل إطلاقًا، ويصل عدد الأطفال فيها من 10 إلى 12 طفلًا أو أكثر".

وتابع "نحن نعول على السياسيات التوعوية والإرشادية، التي تستهدف بها الأسر من خلال التقليل من الإنجاب والتباعد بين الولادات، لكي تؤدي الأسرة دورها بأكمل وجه، بحسب استطاعتها ودخلها المالي".

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