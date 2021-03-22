استخبارات عمليات بغداد: القبض على ’أبو أنمار’ و’مسؤول زوجات المهاجرين’ في العاصمة

2021/03/22 | 13:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت استخبارات قيادة عمليات بغداد، الإثنين، القبض على اثنين من المتهمين بالعمل في صفوف داعش جنوبي العاصمة.

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وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 آذار 2021)، إنه "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، وبعد متابعة استخبارات قيادة عمليات بغداد، تمكنت قوة من فرقة المشاة السابعة عشرة ضمن قيادة العمليات من اعتقال الإرهابي أبو خطاب مسؤول زوجات المهاجرين في عصابات داعش الإرهابية جنوبي العاصمة".

وأضاف، "وفي السياق ذاته تمكنت قوة من الفرقة السابعة عشرة من إعتقال الإرهابي المكنى أبو أنمار جنوبي بغداد، هذا وتم تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لينالا جزائهما العادل وفق القانون".

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