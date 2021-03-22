وزير الداخلية عن زيارة النصف من شعبان: كربلاء مفتوحة الأبواب لاستقبال الزائرين

2021/03/22 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي،

اليوم الاثنين، خلال زيارته الى محافظة

كربلاء، ان المحافظة ستكون مفتوحة

الأبواب لاستقبال الزائرين في النصف من

شعبان.

وقال الغانمي في مؤتمر صحفي: "حضرنا الى

كربلاء لغرض

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