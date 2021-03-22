المرور العامة تعلن انجاز معظم معاملات المواطنين المتراكمة بسبب كورونا

2021/03/22 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم

الاثنين، عن انجاز معظم معاملات

المواطنين المتراكمة بسبب جائحة كورونا

في مواقع التسجيل.

وقالت المديرية في بيان، انها "انجزت

معظم معاملات المواطنين المتراكمة بسبب

جائح

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