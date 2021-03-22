اطلاق سراح

2021/03/22 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة RT الروسية، اليوم الاثنين،

بأن القضاء العراقي أطلق سراح المحلل

السياسي، ضابط المخابرات السابق،

إبراهيم الصميدعي، بعد ثلاثة أيام على

اعتقاله.

ووفقاً لـ RT

[https://arabic.rt.com/middle_eas

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