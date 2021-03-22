إيران تسجل 80 حالة وفاة بكورونا وأكثر من 7 آلاف إصابة

2021/03/22 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلم الطبي الايراني سیما سادات لاري، اليوم الاثنين (22 آذار 2021)، تسجيل 7357 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و80 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت لاري، في الموقف الوبائي اليومي، إنه "تم رصد 7357 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع مجمل أعداد الاصابات في عموم البلاد الى 1.808.422".

وأضافت، انه "تم تسجيل 80 حالة وفاة خلال اليوم، ليرتفع مجمل أعداد الوفيات منذ تفشي الوباء الى 61.877".

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