اعتقل وسط بغداد.. متاجر بالأعضاء البشرية يعترف بقيامه بـ 23 عملية داخل وخارج العراق

2021/03/22 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- بغداد اليوم

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الاثنين (22 آذار 2021)، القبض على متهم بالاتجار بالبشر، قام بـ 23 عملية داخل وخارج العراق.

وقالت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من لجنة الرصافة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء البشرية تمكنت من إلقاء القبض على احد المتهمين بعد توفر معلومات بتواجده في منطقة ساحة الواثق ببغداد ويمتهن بيع الأعضاء البشرية".

وأضافت، أنه "بعد أخذ الموافقات الرسمية ونصب كمين له تم القبض عليه وبالجرم المشهود وفق أحكام المادة 17 من قانون الأعضاء البشرية، ودونت أقوال المتهم وتصديقها قضائيا بالاعتراف عن 23 عملية داخل وخارج العراق".

وبعملية أخرى، أفادت المديرية، بأن "مفارز مكتب مكافحة إجرام القدس ألقت القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 444 ق.ع الى مكافحة إجرام كركوك عن جريمة سرقة مبلغ (180 مليون دينار عراقي) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية واحالته الى جهة الطلب أصوليا".

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