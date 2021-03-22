كتلة النهج الوطني تطالب باعادة سعر صرف الدولار الى ماكان عليه لتفادي أضرار اقتصادية

2021/03/22 | 13:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال رئيس كتلة النهج الوطني، عمار طعمة، ان اهم مبررين روّج لهما المتحمسون لرفع سعر صرف الدولار هما لتغطية عجز الموازنة، وتنشيط الصناعة الوطنية وتنافسها مع المنتوج المستورد، وكلا المبررين غير واقعيين ولايصمدان أمام الوقائع العلمية ونوضح ذلك بالاتي :1.مبرر تغطية سد العجز في الموازنة نشأ في تفكير المطالبين برفع سعر الصرف …

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