ديالى : قوات امنية تشرع بعمليات تمشيط لبساتين وقرى العبارة بحثا عن مختطفين

2021/03/22 | 13:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / شنت قوات امنية مشتركة عمليات تفتيش وتمشيط لقرى وبساتين ناحية العبارة في محافظة ديالى بحثا عن المختطفين من اصحاب حقول الدواجن .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان قوات امنية مشتركة من استخبارات ومكافحة الارهاب ومفارز الامن الوطني شنت عمليات تمشيط لبساتين والقرى الممتدة بين ناحيتي العبارة وابي صيدا شمال شرق بعقوبة بحثا عن المختطفين .واضاف ان عمليات البحث والتفتيش انطلقت من عدة محاور مع تكثيف نقاط التفتيش والمرابطة في القرى والبساتين، لتطويق وإغلاق منافذ تسلل عناصر داعش ./انتهى

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