الحشد الشعبي يحرر فلاحا اختطفه داعش في صلاح الدين

2021/03/22 | 13:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / حررت قوة من الحشد الشعبي فلاحا اختطفه تنظيم داعش شرقي صلاح الدين.وذكر اعلام الحشد في بيان :" ان قوة من استخبارات اللواء 52 بالحشد الشعبي، حررت اليوم فلاحا اختطفه داعش بعد اقل من 24 ساعة من اختطافه شرقي صلاح الدين".وكان مصدر امني اعلن صباح اليوم عن اختطاف عناصر من داعش ثلاثة فلاحين في قضاء الطوز بصلاح الدين "./ انتهى8

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