الامن الوطني العراقي يعتقل 11 ارهابياً في الموصل

2021/03/22 | 13:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على 11 عنصراً ارهابياً ينتمون لصفوف عصابات "داعش" الاجرامية في مناطق متفرقة من الموصل....

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